13:08 | ФРИСТАЙЛ

Александр Павленко пропустит сезон из-за травмы

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Главный тренер сборной России Александр Долгов отметил, что фристайлист Александр Павленко, скорее всего, пропустит соревновательный сезон-2016/17 из-за травмы. Это может осложнить Павленко отбор на Олимпиаду-2018.

– Павленко не будет принимать участие в стартовых этапах Кубка мира, – цитирует ТАСС Долгова. – У него есть жалобы на коленный сустав, спортсмена беспокоит боль после падения. Сейчас Алексею предстоит артроскопия коленного сустава, и если хирургическое вмешательство будет минимальным, то его восстановление займет два месяца. Сейчас у нас есть понимание, что этот сезон Павленко пропускает.

После всего этого Алексею будет сложно отобраться на Игры 2018 года. То есть, все реально, но трудно. Участников под Олимпиаду всегда много и конкуренция увеличится.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3845068

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