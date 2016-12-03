Жан Алези: "Уход Росберга выглядит так, словно в 2017 году "Мерседес" не будет лучшим"

Бывший гонщик "Формулы-1" Жан Алези выразил удивление тем, что Нико Росберг закончил карьеру, став чемпионом в 2016 году. По его словам, это может быть сигналом к тому, что "Мерседес" в следующем сезоне не будет так сильно доминировать в том числе из-за резкой смены технического регламента.

– Я очень удивлен его уходом, – цитирует F1i Алези. – Он был за рулем лучшей машины лучшей команды. Выглядит так, будто в 2017 году этот статус изменится. Ему же всего 31 год. Он очень и очень молод. Нико проехал в 206 "Гран-при", но остается очень молодым. Это трудолюбивый парень, который умеет давать интервью на итальянском, французском, английском или немецком. Это идеальный спортсмен. Нужно уважать его решение.