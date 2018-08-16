Жак Вильнев: "Феттель съест Леклера живьем"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что Шарлю Леклеру рано становиться призовым пилотом "Феррари". По его словам, монегаску стоит еще сезон-другой провести в "Заубере", прежде чем менять Кими Райкконена.

– Кими на третьем месте в чемпионате, зачастую он столь же быстр, как Феттель, а порой даже быстрее, – цитирует F1i Вильнева. – Если он и уступает, то десятую долю секунды, поскольку полностью включен в развитие машины. Вся команда работает сообща, "Феррари" прогрессирует и идет к титулу. А что будет, если поместить к Феттелю молодого Леклера? Себастьян съест его живьем, и это закончится хаосом. Команда будет переживать кризис. Это неконструктивно. Шарлю нужно еще набраться опыта. Для этого есть более младшие команды.