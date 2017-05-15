Владелец "Ред Булла": "Уход Риккьярдо и Ферстаппена? И куда они пойдут?"

Владелец "Ред Булла" Дитрих Матешиц отметил, что его команда все еще рассчитывает догнать "Феррари" и "Мерседес" в нынешнем сезоне. По его словам, обновления болидов должны помочь в этом.

– Мы должны наверстать упущенное и особенно ждем откладываемых обновлений от "Рено", – цитирует Salzburger Nachrichten Матешица. – Поэтому нужно сохранять терпение, пока мы не приблизимся к "Мерседесу" и "Феррари".

Новые владельцы "Формулы-1"? Приятно, что они стремятся к инновациям, хотят что-то сделать для болельщиков. Мы и им должны дать время. Пока они все делают верно. Хочется больше независимости от производителей двигателей. Но это стремление в долгосрочной перспективе.

Не боюсь ли ухода Даниэля Риккьярдо и Макса Ферстаппена? А куда они пойдут? В "Мерседесе" и "Феррари" нет свободных мест.