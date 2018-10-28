Валттери Боттас: "Первый ряд был для нас недосягаем"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас остался доволен квалификацией "Гран-при Мексики". Финн показал пятый результат.

– Вся команда отлично поработала, – цитирует Grand Prix Боттаса. – Возможно, результат кажется не лучшим, но машина вела себя отлично, намного лучше, чем в пятницу. Механики сработали очень оперативно. Могу отметить, что мой быстрый круг в третьем сегменте не был идеальным. В любом случае первый ряд для нас был недосягаем, наверное, а темп наш и "Феррари" схож. Гонка должна быть веселой. В начале есть длинная прямая, так что можно воспользоваться аэродинамическими эффектами от лидеров.