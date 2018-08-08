Татьяна Кальдерон: "Не хочу, чтобы в "Формуле-1" во мне видели только женщину"

Гонщица команды Jenzer Motorsport в GP3 Татьяна Кальдерон уверена, что уже готова выступать в "Формуле-1". С прошлого года она является тестовым пилотом "Заубера".

– На родине в Колумбии меня часто спрашивают, верю ли я в то, что получу шанс в "Формуле-1", – цитирует официальный сайт "Формулы-1" 25-летнюю спортсменку. – Я говорю: "Почему бы нет?" Каждое утро просыпаюсь ради того, чтобы однажды стать гонщицей "Формулы-1". Деньги меня не волнуют. Я хочу ехать как можно быстрее и доказать свою силу. Поэтому борюсь в GP3. "Формула-1" – особый мир, который я хочу познать. Там знают, что я способна выступать в этих гонках. Не хочу, чтобы мне давали шанс только потому, что я женщина. Меня должны рассматривать как пилота, как конкурентоспособную единицу со своими плюсами.