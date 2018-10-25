Стролл сядет за руль "Форс Индии" в Абу-Даби

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл впервые сядет за руль "Форс Индии" уже в этом году. Как сообщает Speed Week, канадец на "Форс Индии" будет участвовать в двухдневных тестах в Абу-Даби сразу после окончания сезона. Эти тесты предназначены для апробации новых шин, которые "Пирелли" будет использовать в следующем сезоне.

При этом "Форс Индия" официально еще не объявляла о том, что Стролл будет выступать за команду в следующем сезоне. Ранее, напомним, его отец Лоуренс Стролл купил "Форс Индию".