Шарль Леклер: "Бороться за очки в каждой гоне для нас пока нереально"

Пилот "Заубера" Шарль Леклер рассказал, что команда в каждой гонке старается делать шаг вперед, однако пока бороться за очки постоянно она не может.

- Всякий раз, когда появлялась возможность заработать очки, нам удавалось ее использовать. В нашей ситуации это крайне важно. Так нужно действовать и дальше, - приводит f1news слова Леклера. - С каждой гонкой наша цель немного меняется. Пожалуй, в каждый уик-энд мы можем нацеливаться на выход во вторую часть квалификации. Порой в субботу мы балансируем на грани, но это вполне реальная цель. А вот бороться за очки в каждой гонке для нас пока нереально. Мы надеемся прибавить в скорости, чтобы это стало возможно, но пока еще не на том уровне.

В семи гонках этого сезоне Леклер набрал 10 очков и на данным момент занимает 14 место в личном зачете.

Напомним, ближайшее "Гран-при" пройдет во Франции с 22 по 24 июня.