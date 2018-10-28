Сергей Сироткин: "Я проехал очень плохой круг"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин после квалификации "Гран-при Мексики" отметил, что сам несет ответственность за плохой результат. Россиянин занял последнее место на стартовой решетке.

- Очень сложная квалификация. По ходу дня температура постоянно повышалась, становилось все теплее, что осложняло для нас ситуацию, - приводит пресс-служба "Уильямса" слова Сироткина. - Я проехал очень плохой круг, за что сам несу ответственность. Очень расстроен этим результатом. Не смог выжать максимум из машины, так что для нас день обернулся разочарованием.