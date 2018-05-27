Себастьян Феттель: "Риккьярдо был быстрее"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, ставший вторым на "Гран-при Монако", признал, что поддерживать темп победителя Даниэля Риккьярдо из "Ред Булла" по ходу гонки было тяжело.

– У меня был хороший темп, но гонка получилась сложной. Даниэлю всегда удавалось прибавлять, когда это было нужно, – цитирует Autosport Феттеля. – По ходу первого отрезка мне удавалось держаться за ним, но после пит-стопа Хэмилтона он начал атаковать сильнее. Риккьярдо был быстрее. Я не мог его преследовать, потому что шины начинали изнашиваться.

У него возникли проблемы, но затем он смог снова прибавить. На рестарте мне не хватало уверенности в шинах, поэтому я сильно отстал. Хотелось прессинговать Даниэля до самого финиша.

Даниэль Риккьярдо: "После потери мощности мотора я подумал, что все кончено"