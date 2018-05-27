Даниэль Риккьярдо: "После потери мощности мотора я подумал, что все кончено"

Гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, ставший победителем "Гран-при Монако", подчеркнул: в конце гонки из-за проблем с мотором он использовал только шесть передач.

– Я думаю, что сегодня, в отличие от вчерашнего дня, можно дать волю эмоциям, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Два года я шел к этой цели и теперь чувствую облегчение.

У нас были проблемы. Когда двигатель потерял мощность, я подумал, что все кончено. До финиша я добрался, используя только шесть передач.

Спасибо команде. В середине гонке были сомнения, что получится победить, но мы выиграли "Гран-при Монако"! Потрясающие ощущения!

Риккьярдо выиграл "Гран-при Монако", Сироткин - 16-й //

"Гран-при Монако": Риккьярдо признан гонщиком дня