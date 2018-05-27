Даниэль Риккьярдо: "После потери мощности мотора я подумал, что все кончено"

Гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, ставший победителем "Гран-при Монако", подчеркнул: в конце гонки из-за проблем с мотором он использовал только шесть передач.
– Я думаю, что сегодня, в отличие от вчерашнего дня, можно дать волю эмоциям, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Два года я шел к этой цели и теперь чувствую облегчение.
У нас были проблемы. Когда двигатель потерял мощность, я подумал, что все кончено. До финиша я добрался, используя только шесть передач.
Спасибо команде. В середине гонке были сомнения, что получится победить, но мы выиграли "Гран-при Монако"! Потрясающие ощущения!
Риккьярдо выиграл "Гран-при Монако", Сироткин - 16-й //
"Гран-при Монако": Риккьярдо признан гонщиком дня
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http://autosport.com.ru/f1/50895-daniel-rikkardo-posle-poteri-moshchnosti-ya-podumal-chto-vse-koncheno