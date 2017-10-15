Себастьян Феттель: "Райкконен, вероятно, лучший напарник, который у меня когда-либо был"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что ему нравится работать в паре с Кими Райкконеном. По словам немца, напарник не пытается вести подковерные игры.

– Очевидно, что работать намного легче, когда рядом есть человек, вызывающий и проявляющий уважение, – цитирует Motorsport Феттеля. – Многие люди, особенно в "Формуле-1", привыкли усложнять. Гораздо проще работать же, когда никто не создает путаницы, не играет в политику или нечто подобное. Поэтому Кими, вероятно, лучший партнер по команде, который у меня был. Он прост в общении, хотя мне нравилось работать и с Риккьярдо.