Прост разочарован отношениями между французскими гонщиками

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост выразил разочарование выступлением французов на "Гран-при Франции". Эстебан Окон и Пьер Гасли столкнулись на первом круге, а Ромен Грожан спровоцировал их столкновение, из-за чего возник конфликт между ним и Оконом.

– В первом повороте никто не оказывается в одиночестве, – цитирует F1i Проста. – Нужно учитывать много параметров. Нужно быть более бдительными. Пусть это и трудно.

Грустно видеть, как два француза сразу же вылетели, а затем между ними и Грожаном возникло напряжение. Они часто контактируют в плотной борьбе. Нельзя, чтобы отношения сохранялись на такой напряженной ноте.