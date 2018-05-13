Макс Ферстаппен: "У нас нет волшебной кнопки"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что его команда не могла выиграть квалификацию "Гран-при Испании". Голландец показал пятый результат.
– У нас нет волшебной кнопки, поэтому мы теряем скорость в третьем сегменте, – цитирует F1i Ферстаппена. – В обычном темпе невозможно было попасть в первую тройку.
Sinaron
Ферстапок, у тебя же есть лишние 150 сил. Правда, они появляются всегда неожиданно )))
11:05
NicolasHomme
Жалуется торпедёныш :)
10:47
*FaiR*
опять нытик ноет, а у кого эта кнопка есть??? где факты петушок???
10:38