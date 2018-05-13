09:36 | Формула-1

Макс Ферстаппен: "У нас нет волшебной кнопки"

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Пилот "Ред Булла"  Макс Ферстаппен отметил, что его команда не могла выиграть квалификацию "Гран-при Испании". Голландец показал пятый результат.

– У нас нет волшебной кнопки, поэтому мы теряем скорость в третьем сегменте, – цитирует F1i Ферстаппена. – В обычном темпе невозможно было попасть в первую тройку.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Sinaron

Ферстапок, у тебя же есть лишние 150 сил. Правда, они появляются всегда неожиданно )))

11:05

NicolasHomme

Жалуется торпедёныш :)

10:47

*FaiR*

опять нытик ноет, а у кого эта кнопка есть??? где факты петушок???

10:38

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