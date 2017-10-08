Макс Ферстаппен: "Не думаю, что смог бы обогнать в конце гонки Хэмилтона"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не думает, что смог бы обогнать Льюиса Хэмилтона в гонке "Гран-при Японии". В конце заезда голландец был близок к британцу, но из-за обгона круговых он не смог провести атаку.

– Я видел, как Хэмилтон работает со своими шинами. В трафике ему было непросто справляться с этим по сравнению со мной, – цитирует Motorsport Ферстаппена. – Когда ты приближаешься к машине, то сильно теряешь прижимную силу. Я не мог его атаковать, хотя пытался. Не думаю, что смог бы обойти в конце Хэмилтона. Трафик тут ни при чем. Сильно приближаться к Льюису надолго я не мог, это уничтожило бы мои передние шины.