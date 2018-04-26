Льюис Хэмилтон: "Я всегда восхищался Арсеном Венгером"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что всегда относился с симпатией к главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру. По словам британца, он болеет за "канониров" с пяти лет.

– Я всегда восхищался Арсеном, – цитирует Sky Sports Хэмилтона. – Сохранить преданность и лояльность команде, несмотря на подъемы и спады, несмотря на все позитивные и негативные вещи, которые люди говорили, остаться верным своим ценностям и продолжать бороться за то, во что ты веришь – это потрясающе. Я имел честь встречаться с ним несколько раз. Он попросил меня приехать и потренироваться с командой, и хотя мне в итоге не удалось этого сделать, он всегда был очень приветлив. Я болею за "Арсенал" с пяти лет, и хочу пожелать Венгеру всего наилучшего. Думаю, его будущее будет настолько ярким, насколько он сам захочет.

Отметим, что Хэмилтон начал болеть за "канониров" с 1990 года. Арсен Венгер пришел в "Арсенал" в 1996-м. Ранее стало известно, что французский специалист покинет команду после этого сезона.