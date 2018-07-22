Хэмилтон выиграл "Гран-при Германии", Сироткин и Феттель сошли

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Германии". Из-за проблем с болидом в квалификации он показал только 14-й результат, но смог пробиться на первое место. Вторым стал партнер британца по команде Валттери Боттас, тройку замкнул Кими Райкконен из "Феррари".

Партнер Райкконена Себастьян Феттель, лидировавший в сезоне, вылетел с трассы и не смог завершить гонку. Благодаря его осечке, Хэмилтон возглавил зачет чемпионата-2018.

Также гонку из-за проблем с болидом не смогли завершить пилоты "Уильямса" Лэнс Стролл и россиянин Сергей Сироткин, а также Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла" и Фернандо Алонсо из "Макларена".

Германия

Чемпионат мира

11-й этап

"Гран-при Германии"

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:32.29,845

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 0.04,535

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 0.06,732

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 0.07,654

5. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 0.26,609

6. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 0.28,871

7. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 0.30,556

8. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 0.31,750

9. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 0.32,362

10. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 0.34,919

11. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 0.43,069

12. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 0.46,617

13. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 0 круга

14. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1 круг

15. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1 круг

16. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1 круг

Не финишировали: Лэнс Стролл (Канада, Williams), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari), Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams), Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 188. 2. Себастьян Феттель - 171. 3. Кими Райкконен - 131. 4. Валттери Боттас - 122. 5. Дэниэль Риккьярдо - 106. 6. Макс Ферстаппен - 105. 7. Нико Хюлькенберг - 52. 8. Фернандо Алонсо - 40. 9. Кевин Магнуссен - 39. 10. Серхио Перес - 32. 11. Эстебан Окон - 29. 12. Карлос Сайнс - 28. 13. Пьер Гасли - 18. 14. Ромэн Грожан - 18. 15. Шарль Леклер - 13. 16. Стоффел Вандорн - 8. 17. Маркус Эрикссон - 5. 18. Лэнс Стролл - 4. 19. Брендон Хартли - 2. 20. Сергей СИРОТКИН - 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 310. 2. Ferrari - 302. 3. Red Bull Racing - 211. 4. Renault - 80. 5. Force India - 61. 6. Haas - 57. 7. McLaren - 48. 8. Toro Rosso - 20. 9. Sauber - 18. 10. Williams - 4