Флавио Бриаторе: "Феррари" должна построить базу в Великобритании"

Бывший босс команды "Рено" Флавио Бриаторе считает, что "Феррари" должна построить базу в Великобритании. По его словам, итальянской команде нужно привлекать больше англичан.

– Я говорил об этом много лет, – цитирует F1i Бриаторе. – "Феррари" обязательно должна ориентироваться на Великобританию. Она побеждала, когда привлекла Росса Брауна и Рори Бирна. Но чтобы привлекать специалистов такого калибра, лучше иметь базу в Англии. Я бы на месте "Феррари" построил базу в долине рядом с базами "Ред Булла", "Уильямса" и "Макларена". Нет ничего постыдного в аутсорсинге. "Мерседес" и "Рено" так делают. Почему "Феррари" так не поступить?