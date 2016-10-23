Ферстаппен ошибся, заехав на пит-стоп, когда его не ждали, и сошел с дистанции

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен попал в неприятную ситуацию в гонке "Гран-при США". На 26-м круге дистанции голландец отправился в боксы на пит-стоп, однако механиков команды на позиции не было. Как оказалось, Ферстаппена в этот момент никто не ждал на пит-лейне. Механики не растерялись и оперативно подтолкнули болид к боксам, заменив ему резину.

После пит-стопа по радио инженер спросил у Ферстаппена, что случилось. Гонщик извинился, ответив, что подумал, будто его позвали на пит-стоп. После этой своей ошибки боровшийся за призовые места Ферстаппен прошел несколько кругов в высоком темпе на "медиуме", после чего сошел с дистанции, пожаловавшись на двигатель.