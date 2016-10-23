Ферстаппен ошибся, заехав на пит-стоп, когда его не ждали, и сошел с дистанции

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен попал в неприятную ситуацию в гонке "Гран-при США". На 26-м круге дистанции голландец отправился в боксы на пит-стоп, однако механиков команды на позиции не было. Как оказалось, Ферстаппена в этот момент никто не ждал на пит-лейне. Механики не растерялись и оперативно подтолкнули болид к боксам, заменив ему резину.
После пит-стопа по радио инженер спросил у Ферстаппена, что случилось. Гонщик извинился, ответив, что подумал, будто его позвали на пит-стоп. После этой своей ошибки боровшийся за призовые места Ферстаппен прошел несколько кругов в высоком темпе на "медиуме", после чего сошел с дистанции, пожаловавшись на двигатель.
никнейм1
Ура-патриоты в экстазе))).
00:04
никнейм1
Да Кими плюс жирный!
00:03
_Ratibor_
Вот разница между сопляком и опытным пилотом, один испортил гонку лидерам, а второй по зеркалам задним ходом отъехал, что бы другим не мешать.
23:57 23 октября
никнейм1
Опять неудача. Колобок в запой.
23:49 23 октября
ptel76
Даже сходом своим Рикьярдо подгадить ухитрился)))))
23:24 23 октября
Qwertygv1
ахах я тут про 200% Квята упомянул но тут что-то вообще сверхъестественное))
23:05 23 октября
shpasic
клоун.
23:04 23 октября