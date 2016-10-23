22:56 23 октября | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен ошибся, заехав на пит-стоп, когда его не ждали, и сошел с дистанции

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен попал в неприятную ситуацию в гонке "Гран-при США". На 26-м круге дистанции голландец отправился в боксы на пит-стоп, однако механиков команды на позиции не было. Как оказалось, Ферстаппена в этот момент никто не ждал на пит-лейне. Механики не растерялись и оперативно подтолкнули болид к боксам, заменив ему резину.

После пит-стопа по радио инженер спросил у Ферстаппена, что случилось. Гонщик извинился, ответив, что подумал, будто его позвали на пит-стоп. После этой своей ошибки боровшийся за призовые места Ферстаппен прошел несколько кругов в высоком темпе на "медиуме", после чего сошел с дистанции, пожаловавшись на двигатель.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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никнейм1

Ура-патриоты в экстазе))).

00:04

никнейм1

Да Кими плюс жирный!

00:03

_Ratibor_

Вот разница между сопляком и опытным пилотом, один испортил гонку лидерам, а второй по зеркалам задним ходом отъехал, что бы другим не мешать.

23:57 23 октября

никнейм1

Опять неудача. Колобок в запой.

23:49 23 октября

ptel76

Даже сходом своим Рикьярдо подгадить ухитрился)))))

23:24 23 октября

Qwertygv1

ахах я тут про 200% Квята упомянул но тут что-то вообще сверхъестественное))

23:05 23 октября

shpasic

клоун.

23:04 23 октября

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