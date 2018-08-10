Фернандо Алонсо: "Вандорну сложно меня опередить"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо - об отставании его партнера по команде Стоффеля Вандорна.

-Думаю, меня сложно опередить. – цитирует Алонсо Autosport. – Он всегда немного отстает. Но мои предыдущие напарники были еще дальше. В 2014-м я был быстрее Кими на 0,6-0,7 секунды в каждой гонке. Стоффель сейчас проигрывает меньше. Не думаю, что это как-то отразится на его репутации. Дело в машине. Мы с командой пытаемся найти проблему и сделать так, чтобы оба наших автомобиля были одинаково конкурентоспособны. Стоффель уже продемонстрировал свой талант, и ему нечего доказывать.

На данный момент Вандорн отстает от Алонсо на 35 очков.