Фернандо Алонсо: "Малейшая ошибка может дорого стоить"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался доволен квалификацией "Гран-при Монако". Испанец показал седьмой результат.

– Мы довольны, – цитирует Sky Sports Алонсо. – Честно говоря, немного волновались после свободных заездов, где все работало не так, как мы ожидали. Баланс машины не был настроен. Так что седьмое место – это красиво. Надеюсь, завтра проведем отличную гонку.

В Монако очень ощущается напряжение. Потому что малейшая ошибка может дорого стоить. Нужно выкладываться на сто процентов в каждом повороте. Трасса не дает передышки.