Фелипе Масса: "Буду болеть за "Макларен"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса признался, что в гонке "Гран-при Сингапура" будет поддерживать "Макларен". Сам бразилец квалифицировался 17-м, а его партнер по команде Лэнс Стролл стал 18-м.

– Я буду поддерживать "Макларен" в гонке, потому что он может отобрать очки у наших конкурентов по Кубку конструкторов, – цитирует Motorsport Массу. – Если они опередят "Рено" и "Торо Россо", это будет здорово. Сейчас эти команды имеют более быстрые машины, чем у нас. Я очень опасаюсь "Рено", потому что у нее лучше машина.