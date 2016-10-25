Дженсон Баттон: "Старт гонки в США был немного сумасшедшим"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон остался доволен гонкой "Гран-при США". Британец стартовал 19-м, но смог финишировать 9-м.

– Очень рад этим очкам, учитывая испорченную квалификацию, – цитирует F1i Баттона. – Старт был немного сумасшедшим, все много перемещались, двигались. Но мне первые круги удались. Вторая половина гонки была не столь интересной. Я в основном следил за износом шин, стараясь сохранить их. Девятое место в итоге – не так и плохо. Мы рады набрать очки. Мне удалось совершить несколько обгонов, чему я лично рад.