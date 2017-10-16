Дженсон Баттон: "Мы с Хэмилтоном никогда не были друзьями"

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон признался, что у него никогда не было дружеских отношений с гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном. Британцы выступали вместе за "Макларен" с 2010 по 2012 год.

– У нас было много общего, мы начинали вместе с картинга, – цитирует F1i Баттона. – В отличие от многих других гонщиков мы развивались в не самой комфортной обстановке. Мы оказались в "Формуле-1" самостоятельно, только благодаря своему таланту.

Когда мы проводили время вместе, все было хорошо. Но порой возникало странное неудобное молчание. Жаль, что при таком количестве общих вещей мы никогда не были друзьями. Сейчас Льюис вырос в зрелого человека, создал себе репутацию и стал отличным представителем "Формулы-1" для всего мира.