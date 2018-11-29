Дирекция гонки в Абу-Даби приказала Гасли сойти с дистанции

Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг рассказал, что это он заставил "Торо Россо" остановить Пьера Гасли во время гонки "Гран-при Абу-Даби", когда его машина стала терять топливо. Изначально француз, столкнувшись с этой проблемой, вел переговоры с командой о том, чтобы дотянуть до боксов, а потом получил приказ остановиться в ближайшем безопасном месте на трассе.

– Это мы попросили его остановиться, – цитирует RaceFans Уайтинга. – Инженер Гасли говорил ему только про голубые флаги и не упоминал, что двигатель протекает. Как только мы вмешались, был отдан приказ об остановке, и Гасли повиновался. Это было сделано для безопасности других.