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18:23 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Скорость "Макларена" – звоночек для "Торо Россо"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "Гран-при Италии" назвал 12-е место максимально возможным результатом для команды и в очередной раз призвал ее активнее дорабатывать машину. Из-за многочисленных штрафов россиянин стартовал восьмым, но закончил гонку вне очковой зоны, даже несмотря на отсутствие явных проблем. Квят остался доволен собственной работой, но признал, что главные соперники были сильнее.

 
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– Даже "Макларен" был быстрее нас сегодня, – приводит Motorsport слова Квята о борьбе со Стоффелем Вандорном. – Они смотрелись очень сильно. Я думаю, они больше фокусировались на настройке в поворотах, так что он мог держаться ко мне очень близко в них, но ему было чуть сложнее следовать за мной на прямых. Однако в "Параболике" он был настолько быстр, что ему удавалось остаться рядом на стартовой прямой.

Мне приходилось закрывать траекторию на каждом круге. Это было непросто. Это своего рода звоночек: если "Макларен" может соперничать на таких трассах с нами, значит, нам надо много работать. Нам надо начинать развивать сильные стороны нашей машины.

Машине не хватает скорости, чтобы добиться чего-то большего. К сожалению, это было все, на что мы способны: и вчера, и сегодня. Сама гонка у меня получилась чистой. Я мог атаковать настолько сильно, насколько позволяла машина. Так что это был максимум.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/kvyata-vstrevozhila-skorost-mclaren-948936/​

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КОММЕНТАРИИ (3)
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КолобокКолобков

Как это не то? И что значит сейчас ? Он всегда говорит то.

19:34

george64

А сейчас -то он что не так сказал?

18:34

КолобокКолобков

пффффффф Никто не сомневался,что его резуьлтат- максимум для команды /))))))))))))

18:30