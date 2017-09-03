Даниил Квят: "Скорость "Макларена" – звоночек для "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "Гран-при Италии" назвал 12-е место максимально возможным результатом для команды и в очередной раз призвал ее активнее дорабатывать машину. Из-за многочисленных штрафов россиянин стартовал восьмым, но закончил гонку вне очковой зоны, даже несмотря на отсутствие явных проблем. Квят остался доволен собственной работой, но признал, что главные соперники были сильнее.

– Даже "Макларен" был быстрее нас сегодня, – приводит Motorsport слова Квята о борьбе со Стоффелем Вандорном. – Они смотрелись очень сильно. Я думаю, они больше фокусировались на настройке в поворотах, так что он мог держаться ко мне очень близко в них, но ему было чуть сложнее следовать за мной на прямых. Однако в "Параболике" он был настолько быстр, что ему удавалось остаться рядом на стартовой прямой.

Мне приходилось закрывать траекторию на каждом круге. Это было непросто. Это своего рода звоночек: если "Макларен" может соперничать на таких трассах с нами, значит, нам надо много работать. Нам надо начинать развивать сильные стороны нашей машины.

Машине не хватает скорости, чтобы добиться чего-то большего. К сожалению, это было все, на что мы способны: и вчера, и сегодня. Сама гонка у меня получилась чистой. Я мог атаковать настолько сильно, насколько позволяла машина. Так что это был максимум.