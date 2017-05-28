Даниэль Риккьярдо: "У меня появился шанс, когда Ферстаппен и Боттас поехали на пит-стоп"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, ставший третьим по итогам "Гран-при Монако", заявил, что доволен итогом гонки. Он добавил, что смог воспользоваться своим шансом на атаку.

– У меня появился шанс, когда Ферстаппен и Боттас поехали на пит-стоп, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Так я смог получить в распоряжение чистую трассу и проехать несколько отличных кругов.

Конечно, небольшое столкновение с барьерами после рестарта мне не понравилось, как и атака Боттаса по внутренней траектории, но после автомобиля безопасности эти шины превратились в настоящий лед.