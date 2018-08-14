Испанский гонщик "Макларена" Фернандо Алонсо объявил об уходе из "Формулы-1" после этого сезона.​ 37-летний испанец – двукратный чемпион мира (2005 и 2006).

Алонсо дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году, выступал за "Минарди", "Рено", "Макларен" и "Феррари". На его счету 32 победы в 303 гонках.

В 2017 году Алонсо дебютировал в "Индикаре", а в 2018-м стал победителем гонки "24 часа Ле-Мана".​

Фернандо Алонсо: "Пришло время перемен"