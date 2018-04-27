Комитет ФИФА по этике снял подозрения с Фатмы Самуры

Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по этике не нашел нарушений в действиях генерального секретаря организации Фатмы Самуры, информирует BBC. Представители комитета по этике уже сообщили, что против нее не будет проводиться расследование и дело закрыто. В поддержку чиновницы также выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее появилась информация о конфликте интересов Самуры в заявке Марокко на проведение ЧМ-2026. Члены целевой группы ФИФА по оценке заявок от претендентов на проведение турнира обнаружили семейную связь между Самурой и послом заявки, экс-нападающим "Ливерпуля" и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуфом. Сама Самура назвала безосновательными обвинения в нарушении кодекса этики организации.

Помимо Марокко, на проведение ЧМ-2026 претендуют США, Канада и Мексика, выдвинувшие единую заявку.