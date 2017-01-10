Хавьер Тебас: "Инфантино ведет себя как Блаттер"

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас раскритиковал методы работы главы ФИФА Джанни Инфантино. По его словам, руководитель мирового футбола ведет себя подобно своему предшественнику Зеппу Блаттеру.

– Увеличение числа участников чемпионатов мира нас совершенно не устраивает, – цитирует AFP Тебаса. – Мы написали официальное письмо ФИФА и Инфантино по этому поводу. Его методы работы неприемлемы. Он заверял нас не так давно, что все решения будут приниматься после консультаций с лигами. Но не сделал этого. Инфантино ведет себя как Блаттер, который единолично принимал решения. Его реформа сильно повлияет на мировой футбол. Легко взять и увеличить число участников чемпионата мира, но футбольную индустрию определяют клубы и лиги, а не ФИФА. Она занимается политикой.