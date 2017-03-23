19:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Генпрокуратура Швейцарии допросила Беккенбауэра по делу о ЧМ-2006

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Генеральная прокуратура Швейцарии провела допрос легенды немецкого футбола Франца Беккенбауэра по подозрению в мошенничестве в период пребывания на посту главы заявочного комитета "Германия-2006". Об этом сообщает Associated Press. Осенью прошлого года сообщалось, что против Беккенбауэра начато расследование.

Ранее появилась информацию, что в 2002 году глава компании "Адидас" Роберт Луи-Дрейфус перевел 10,3 миллиона швейцарских франков в заявочный комитет "Германия-2006". Средства должны были пойти на нужды комитета, но не были отражены в налоговых декларациях. По подозрению следствия эти деньги могли пойти на покупку голосов при выборе хозяина чемпионата мира-2006, которым в итоге и стала Германия.

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Материалы REN-TV

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