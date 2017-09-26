Форма сборной СССР 1970 года вошла в топ-50 лучших за всю историю

Домашняя форма сборной СССР 1970 года заняла 33-е место в списке 50 лучших футбольных экипировок по версии портала FourFourTwo. В этой форме команда под руководством Гавриила Качалина выступала на чемпионате мира, который прошел в Мексике. На том турнире советские футболисты заняли первое место в группе с хозяевами турнира, а также Бельгией и Сальвадором. В 1/4 финала сборная СССР проиграла Уругваю (0:1).

Третье место в рейтинге лучших экипировок за всю историю футбола заняла основная форма сборной Голландии 1976 года, вторым стал домашний комплект "Бока Хуниорс" 1981 года. Первое место в этом списке заняла домашняя форма сборной Дании 1986 года.