Форма сборной СССР 1970 года вошла в топ-50 лучших за всю историю

Домашняя форма сборной СССР 1970 года заняла 33-е место в списке 50 лучших футбольных экипировок по версии портала FourFourTwo. В этой форме команда под руководством Гавриила Качалина выступала на чемпионате мира, который прошел в Мексике. На том турнире советские футболисты заняли первое место в группе с хозяевами турнира, а также Бельгией и Сальвадором. В 1/4 финала сборная СССР проиграла Уругваю (0:1).
Третье место в рейтинге лучших экипировок за всю историю футбола заняла основная форма сборной Голландии 1976 года, вторым стал домашний комплект "Бока Хуниорс" 1981 года. Первое место в этом списке заняла домашняя форма сборной Дании 1986 года.
Карабаир
А где фото ?? Видимо фабрика "Большевичка" шила, или "8-Марта" Хотелось бы взглянуть.
12:43
Петрович50
Могли бы и фотографии выставить.
12:40
Thomas_Boy_
ДА!!!!!!! Я сто раз говорил, что датская форма 1986-го одна из лучших в истории. Хотя мне кажется, что форма Голландии 1976 ничего особенного... В 1988-ом и 1978-ом у них лучше была. А еще форма Франции 1984 и 1986 хороша.
12:40