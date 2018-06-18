Жозе Моуринью: "Англия должна победить Тунис, но мы тоже самое говорили о Бразилии и Аргентине"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборная Англии должна обыграть Тунис в матче чемпионата мира-2018. Игра состоится в Волгограде.

- Видел? как Тунис играл с Португалией. Честно признаться, мне тот матч не понравился, - отметил Моуринью в эфире RT. - Тунис по своему потенциалу и стилю игры сопоставим с Марокко. Англия должна победить, но мы тоже самое говорили о Бразилии и Аргентине. Мне кажется, матч будет интересным.

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)