Жирков поздравил родной Тамбов с победой над Египтом

Левый защитник сборной России Юрий Жирков поздравил родной Тамбов и всю страну с победой над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

- Тамбов, Россия всех с победой!, - написал Жирков в своем Инстаграме.

В матче с египтянами Жирков вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте на Федора Кудряшова.



Россия, обыграв африканскую сборную, на 99 процентов обеспечила первое в истории участие в плей-офф мирового первенства. Команда Станислава Черчесова может выйти в 1/8 финала уже сегодня, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии.​

Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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