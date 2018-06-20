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Жирков поздравил родной Тамбов с победой над Египтом


Левый защитник сборной России Юрий Жирков поздравил родной Тамбов и всю страну с победой над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

- Тамбов, Россия всех с победой!, - написал Жирков в своем Инстаграме.

 

Тамбов , Россия всех с победой!

Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov) 19 Июн 2018 в 7:31 PDT

В матче с египтянами Жирков вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте на Федора Кудряшова.

Россия, обыграв африканскую сборную, на 99 процентов обеспечила первое в истории участие в плей-офф мирового первенства. Команда Станислава Черчесова может выйти в 1/8 финала уже сегодня, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии.​ 

Уругвай - Саудовская Аравия

Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское) 

Мы в них не верили. А они подарили нам счастье //
первые! Симонов - о победе России //
Добил шейхов, прибил фараонов. Царь Дзюба, который смог //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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