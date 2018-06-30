15:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Здесь можно жить хоть три месяца". Как сборная Мексики обустроилась на базе "Динамо"


"Динамо" на официальном YouTube-канале опубликовало ролик о том, как изменилась база команды, на которой во время чемпионата мира живет сборная Мексики. В сюжете бело-голубых показан быт "ацтеков" и мнение журналистов о тренировочном комплексе.

Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, заняв второе место в группе F. На первом этапе турнира команда Хуана Карлоса Осорио обыграла Германию (1:0) и Корею (2:1), а также уступила Швеции (0:3). В 1/8 финала мексиканцы сыграют с Бразилией (2 июля, Самара).

Бразилия - Мексика

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