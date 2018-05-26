Юрий Жирков: "Думал закончить с национальной командой, но жена сказала..."

Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в интервью "СЭ" рассказал, что засвило его прождолжить выступления за национальную команду. По его словам, повлияло мнение жены.

– Сами верите, что уже так долго – 13 лет – выступаете за сборную? Пережили все травмы, которые к вам липли, и снова – один из ее лидеров.

– После ЧМ-2014 с Фабио Капелло думал закончить с национальной командой. Был в шаге от того, чтобы сделать заявление об этом. Люди спрашивали: как насчет чемпионата мира в России? Отвечал – да куда там! Поэтому сейчас, конечно, есть удивление, что все так вышло.

– Что же заставило передумать? Или кто?

– Семья. Разговор с женой. Она сказала: ты там играешь не для тех, кто критикует и поливает грязью после поражений в важных встречах. Ты должен выходить на поле за родных, семью, близких людей. И я ее послушал. Так же говорили и друзья, и партнеры. Помню, однажды услышал такие же слова от Игнашевича.

– Удивились, кстати, его возвращению в сборную?

– Нет, совершенно. Потому что знаю, как он готов. На тренировках сейчас бегу позади всех, а Сергей – впереди. (Игорь РАБИНЕР)