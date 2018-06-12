Йоахим Лев: "Каждая сборная хочет отнять у Германии титул чемпиона мира"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что его команде будет сложно стать чемпионом мира второй раз подряд. По словам 58-летнего специалиста, Франция, Испания, Бразилия и Аргентина стали сильнее с 2014 года.

- Когда вы являетесь чемпионом мира, победителем Кубка конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трех или четырех лет, вас постоянно пытаются догнать, - приводит пресс-служба Немецкого футбольного союза слова Лева. - Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя.

Чтобы выиграть титул, все должно сложиться хорошо. Учитывая, что команды настолько похожи по качеству, другие факторы также, безусловно, играют определенную роль.

Немцы в групповом турнире ЧМ-2019 сыграют с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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