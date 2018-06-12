08:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Йоахим Лев: "Каждая сборная хочет отнять у Германии титул чемпиона мира"

Йоахим ЛЕВ. Фото REUTERS
Йоахим ЛЕВ. Фото REUTERS

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что его команде будет сложно стать чемпионом мира второй раз подряд. По словам 58-летнего специалиста, Франция, Испания, Бразилия и Аргентина стали сильнее с 2014 года.

- Когда вы являетесь чемпионом мира, победителем Кубка конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трех или четырех лет, вас постоянно пытаются догнать, - приводит пресс-служба Немецкого футбольного союза слова Лева. - Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя.

Чтобы выиграть титул, все должно сложиться хорошо. Учитывая, что команды настолько похожи по качеству, другие факторы также, безусловно, играют определенную роль.

Немцы в групповом турнире ЧМ-2019 сыграют с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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