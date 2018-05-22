"Я - единственный топ-игрок, который не поедет на ЧМ". Наингголан никак не успокоится

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан, который не был включен в состав сборной Бельгии для участия в чемпионате мира-2018, высказал мнение, что является единственным топ-игроком, который пропустит предстоящее мировое первенство.

- Я являюсь единственным топ-игроком, который не поедет на чемпионат мира-2018. Считаю, что по этому поводу вы можете занести меня в Книгу рекордов Гиннеса, - приводит VTM News слова Наингголана.



Мартинес пару дней назад говорил, что ему нужен баланс и системность в игре сборной. Но ведь я никогда не имел проблем с другими игрокам, да и с тактической выучкой у меня полный порядок.



В таком случае я просто не понимаю его слов. Я никогда не имел возможности по-настоящему проявить себя в сборной

Напомним, что после невключения в состав бельгийцев на ЧМ-2018 30-летний игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде.



В прошедшем сезоне Наингголан провел за "Рому" 42 матча, забил 6 голов и сделал 11 результативных передач. На счету игрока 6 голов в 30 матчах за сборную Бельгии.



Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 14 июля. Бельгийцы на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.

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