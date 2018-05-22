Более 20 тысяч фанатов подписали петицию взять Наингголана на ЧМ-2018

В интернете появилась петиция с требованием включить хавбека "Ромы" Раджу Наингголана в состав сборной Бельгии на чемпионат мира-2018. На данный момент ее поддержали уже больше 20 тысяч человек.

"Бельгии нужен Раджа на чемпионате мира в России! Один из лучших и важнейших игроков для сборной! Это ненормально, что такой игрок, как Раджа, не вызван в сборную.

Один из лучших игроков "красных дьяволов" не был вызван на чемпионат мира в Россию только из-за разногласий с тренером Роберто Мартинесом. Тренер предпочел лишить целую нацию одного из лучших игроков только из-за разногласий? Это ненормально.

Игрок великолепно провел сезон, добрался до полуфинала Лиги чемпионов и заслуживает того, чтобы стать частью сборной", - говорится в тексте петиции.

Накануне тренерский штаб сборной Бельгии опубликовал расширенную заявку на ЧМ-2018. Наингголан может войти в окончательный состав только в случае травмы одного из футболистов, которые войдут в окончательную заявку.

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