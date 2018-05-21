Роберто Мартинес: "Наингголана нет в сборной Бельгии из тактических соображений"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил, почему не включил полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана в расширенный состав команды на ЧМ-2018. По его словам, речь идет о тактическом решении.

– Раджи нет в заявке из тактических соображений, – цитирует AFP Мартинеса. – В последние два сезона мы играем в очень агрессивный футбол. У Раджи важная роль в клубе, а в сборной он не может играть незначительную роль. Я встречался с ним в Риме, мы обсуждали это. Решение непростое. Игрок очень популярен, но это тактическое решение. Мы не можем дать ему ту роль, которой он заслуживает в команде.