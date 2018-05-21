Наингголан не попал в расширенный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Бельгии определился с расширенной заявкой на чемпионат мира. Отметим, что в составе из 28 игроков нет полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана.

Расширенная заявка сборной Бельгии на ЧМ-2018:

Вратари: Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Мац Селс ("Андерлехт"), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия);

Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Лоран Симан ("Лос-Анджелес", США), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд", Англия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Фермален ("Барселона", Испания), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия);

Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эден Азар ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Жордан Лукаку ("Лацио", Италия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай);

Нападающие: Миши Батшуайи ("Боруссия" Д, Германия), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия).