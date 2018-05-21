Наингголан не попал в расширенный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Бельгии определился с расширенной заявкой на чемпионат мира. Отметим, что в составе из 28 игроков нет полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана.
Расширенная заявка сборной Бельгии на ЧМ-2018:
Вратари: Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Мац Селс ("Андерлехт"), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия);
Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Лоран Симан ("Лос-Анджелес", США), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд", Англия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Фермален ("Барселона", Испания), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия);
Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эден Азар ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Жордан Лукаку ("Лацио", Италия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай);
Нападающие: Миши Батшуайи ("Боруссия" Д, Германия), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия).
- Барселона (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Рома
- Тоттенхэм
- Кристал Пэлас
- Ливерпуль
- Лацио
- Селтик
- Вест Бромвич
- Наполи
- Андерлехт
- Боруссия Менхенгладбах
- Сборная Бельгии (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Ромелу Лукаку
- Монако
- Венсан Компани
- Вольфсбург
- Эден Азар
- Реал Сосьедад
- Томас Фермален
- Аксель Витсель
- Кевин де Брейне
- Маруан Феллаини
- Уотфорд
- Аднан Янузай
- Тибо Куртуа
- Симон Миньоле
- Мусса Дембеле
- Тоби Алдервейрелд
- Ян Фертонген
- Дедрик Боята
- Жордан Лукаку
- Тома Менье
- Раджа Наингголан
- Дрис Мертенс
- Янник Феррейра-Карраско
- Кристиан Бентеке
- Насер Шадли
- Торган Азар
- Лоран Симан
- Миши Батшуайи
- Юри Тилеманс
- Тяньцзинь Цюаньцзянь
shpasic
а Витсель попал из Китая, как ни удивительно.
13:38
Xenin
так это же татарин из уфы...быстрее гражданство ему российское))))))
13:35