Вячеслав Колосков: "Игра сборной России оставила грустное впечатление"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "СЭ" прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче со сборной Австрии (0:1).
- За последнее время всякое бывало в исполнении нашей сборной… Игра, конечно, оставила грустное впечатление. Иначе и не скажешь. Я рассчитывал на другой футбол, но ничего не увидел. Хаотичная игра с огромным количеством технического брака, с большим количеством неточных передач, с неясными тактическими перестроениями, - сказал Колосков. - Когда нам забивали гол, два человека в центре штрафной оказались вообще без опеки. Как же так? Где защитники, где опорники? Одним словом, не читалось логики в действиях наших футболистов. Какая-то разрозненная игра. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.
Опрос
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/vyacheslav-koloskov-rossiya-obygraet-i-saudovskuyu-araviyu-i-egipet-1415794/