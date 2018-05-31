Вячеслав Колосков: "Игра сборной России оставила грустное впечатление"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "СЭ" прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче со сборной Австрии (0:1).

- За последнее время всякое бывало в исполнении нашей сборной… Игра, конечно, оставила грустное впечатление. Иначе и не скажешь. Я рассчитывал на другой футбол, но ничего не увидел. Хаотичная игра с огромным количеством технического брака, с большим количеством неточных передач, с неясными тактическими перестроениями, - сказал Колосков. - Когда нам забивали гол, два человека в центре штрафной оказались вообще без опеки. Как же так? Где защитники, где опорники? Одним словом, не читалось логики в действиях наших футболистов. Какая-то разрозненная игра. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России