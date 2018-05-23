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"Все обошлось". Смолов - о травме на сборе в Австрии

Вторник. Нойштифт. Федор СМОЛОВ (слева) и Артем ДЗЮБА после тренировки. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вторник. Нойштифт. Федор СМОЛОВ (слева) и Артем ДЗЮБА после тренировки. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Форвард сборной России Федор Смолов сообщил, что полученное им во вторник на тренировке повреждение – несерьезное. После занятия на сборе в австрийском Нойштифте перед чемпионатом мира-2018 нападающий покинул поле с привязанным к правому колену льдом и заметно хромал.

Позже стало известно, что 28-летний футболист может пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ). При этом, по предварительным данным, повреждение не имело серьезный характер: у нападающего - ушиб.

‏ "Все обошлось. Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам!!!" – написал Смолов в своем Твиттере.

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Вторник. Нойштифт. Лед на ноге Федора Смолова.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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