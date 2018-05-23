"Все обошлось". Смолов - о травме на сборе в Австрии

Форвард сборной России Федор Смолов сообщил, что полученное им во вторник на тренировке повреждение – несерьезное. После занятия на сборе в австрийском Нойштифте перед чемпионатом мира-2018 нападающий покинул поле с привязанным к правому колену льдом и заметно хромал.

Позже стало известно, что 28-летний футболист может пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ). При этом, по предварительным данным, повреждение не имело серьезный характер: у нападающего - ушиб.

‏ "Все обошлось. Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам!!!" – написал Смолов в своем Твиттере.