"Все обошлось". Смолов - о травме на сборе в Австрии

Форвард сборной России Федор Смолов сообщил, что полученное им во вторник на тренировке повреждение – несерьезное. После занятия на сборе в австрийском Нойштифте перед чемпионатом мира-2018 нападающий покинул поле с привязанным к правому колену льдом и заметно хромал.
Позже стало известно, что 28-летний футболист может пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ). При этом, по предварительным данным, повреждение не имело серьезный характер: у нападающего - ушиб.
"Все обошлось. Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам!!!" – написал Смолов в своем Твиттере.
Все обошлось🙌рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам!!!– Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 22 мая 2018 г.
Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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