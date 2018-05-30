23:24 30 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владислав Радимов: "Сборной России нужен Денисов"

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что Игорь Денисов должен сыграть за сборную России на ЧМ-2018.

- Австрия - Россия,  60-я минута ... В одном уверен - Денисов в сборной нужен, - написал экс-игрок сборной России в Твиттере.

Игорь Денисов не попал в заявку сборной России на чемпионат мира.

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗЮК:

Тренер ей нужен.

23:44 30 мая

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