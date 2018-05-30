Владислав Радимов: "Сборной России нужен Денисов"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что Игорь Денисов должен сыграть за сборную России на ЧМ-2018.

- Австрия - Россия, 60-я минута ... В одном уверен - Денисов в сборной нужен, - написал экс-игрок сборной России в Твиттере.

Австрия-Россия 60мин ...в одном уверен -Денисов в сборной нужен .... – Владислав Радимов (@radimov02) 30 мая 2018 г.

Игорь Денисов не попал в заявку сборной России на чемпионат мира.

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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