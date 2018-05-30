Владислав Радимов: "Сборной России нужен Денисов"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что Игорь Денисов должен сыграть за сборную России на ЧМ-2018.
- Австрия - Россия, 60-я минута ... В одном уверен - Денисов в сборной нужен, - написал экс-игрок сборной России в Твиттере.
Австрия-Россия 60мин ...в одном уверен -Денисов в сборной нужен ....– Владислав Радимов (@radimov02) 30 мая 2018 г.
Игорь Денисов не попал в заявку сборной России на чемпионат мира.
"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
ЗЮК:
Тренер ей нужен.
23:44 30 мая