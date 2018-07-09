Вениамин Мандрыкин: "Провал Испании? Все из-за замены тренера"

Бывший вратарь сборной России и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью "СЭ" согласился с экс-тренером Испании Висенте Дель Боске, который назвал победу команды Станислава Черчесова над "красной фурией" (1:1, 4:3 – по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира торжеством антифутбола. По мнению экс-голкипера, причиной неудачного выступление испанцев стала замена Хулена Лопетеги на Фернандо Йерро за день до старта турнира в России.

– Дель Боске сказал про победу России над Испанией – "торжество антифутбола".

– Да. Так и есть, – сказал Мандрыкин.

– Я не могу понять, почему испанцы проиграли. Вы понимаете?

– Понимаю. Хоть они 80 процентов времени и контролировали мяч, но делали это медленно. Надо было делать острые передачи в штрафную, резкие. Должны были открываться нападающие. А этого не было! Так можно и сто процентов времени владеть мячом. Хоть трое суток катали бы. Толку-то?

– Что с ними случилось? Перетренированные?

– Все из-за замены тренера.

– "Сливали" Йерро?

– Да нет же. Просто шок от того, что убрали Лопетеги. Ты готовишься-готовишься, два года проходишь отбор. Вдруг за день до чемпионата мира все меняется. (Юрий ГОЛЫШАК)

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