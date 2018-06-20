Валерий Газзаев: "Британская пропаганда против ЧМ-2018 по футболу провалилась"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев отметил, что британская пропаганда против чемпионата мира в России провалилась.

Во вторник в британской газете Guardian была опубликована статья "10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира". В ней отмечается, что Россия является отличным местом для проведения турнира, и сам чемпионат мира по футболу в нашей стране изменит взгляд многих людей на Россию. При этом ранее британские СМИ не раз публиковали провокационные статьи о якобы готовящихся атаках на английских фанатов со стороны российских болельщиков.

– Как мы видим, шлейф информационных нападок, который тянулся на страницах британских газет еще с 2010 года, когда мы получили право на проведение ЧМ, был исключительно пропагандой, – заявил Газзаев. – Но она провалилась, и это подтверждает публикация в одном из ведущих британских изданий, где подчеркивается тот факт, что Россия – отличное место для проведения турнира.

Но хочется обратить их внимание на то, что наша страна всегда была такой, а Британии было просто невыгодно признавать этот факт, поэтому и были многочисленные поклепы в наш адрес.

Сегодня весь мир увидел готовность и способность нашей страны проводить мировой турнир на самом высоком уровне. С каждым днем осознание того, что этот чемпионат мира станет лучшим в истории футбола, только крепнет.

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