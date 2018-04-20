В Железноводске открылась вторая тренировочная база ЧМ-2018

Тренировочная база чемпионата мира-2018 открылась в Железноводске, сообщает ТАСС. Названа она именем героя СССР Ивана Щипакина.

- Я лично знал Ивана Алексеевича, слышал, как он рассказывал о форсировании Дуная, горжусь этим, горжусь Великой Победой и подвигом нашего народа, ставшим основой, на которой мы строим нашу мирную жизнь. Пусть наши дети, тренируясь на этих замечательных площадках, растут здоровыми и сильными, и одержат в будущем еще немало спортивных побед, - сказал на открытии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее в Железноводске была открыта аналогичная площадка, названная именем героя СССР Алексея Клинового. Всего в Ставропольском крае будет пять тренировочных баз ЧМ-2018.