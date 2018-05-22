В каких случаях кладут лед под колено, как Смолов? Объясняет Ярдошвили

Врач "Динамо" Александр Ярдошвили объяснил, при каких обстоятельствах игроки кладут лед под колено, как сегодня сделал нападающий сборной России Федор Смолов. В то же время, по предварительным данным, повреждение форварда не носит серьезный характер - у него ушиб.

- Какие могут быть повреждения, когда лед прикладывают под колено?

- Повредить можно все, что угодно. Начиная от сухожилий и мышц. Не дай бог, травмировать подколенное сухожилие. Может быть гематома от удара, а следовательно и отек.

- Смолову предстоит МРТ.

- Доктор, чтобы не рисковать здоровьем и поставить диагноз, старается сделать обследование для того, чтобы на 100 процентов понять и не рисковать здоровьем игрока. Подчеркну: я говорю не про Смолова, а об общепринятой практике.

- Какие симптомы опасны?

- Если игрок делает рывок, и у него появляется боль, то это не очень хорошо. Но может быть и так, что футболист получает повреждение на тренировке в столкновении - допустим, попали ему в то место, где находится подколенное сухожилие, шипами или носком бутсы, то там будет боль и отек.

- Лед прикладывается в обоих случаях?

- Да. Лед - это профилактика отека тканей. Грамотные футболисты вообще после каждой тренировки кладут лед на колени - и не важно, есть у них патология или нет ее. Делается это для того, чтобы был хороший отток - чтобы хорошая кровь поступала, а лимфа оттекала. Так делают все грамотные и взрослые игроки. Если у игрока появилась боль во время торможения, рывка или, допустим, единоборства, то врачи сборной пытаются понять, нет ли там какого-то анатомического повреждения в виде какого-нибудь надрыва. И они не могут рисковать, поэтому делают МРТ. Только подчеркну еще раз: я не влезаю в дела сборной, а говорю об общепринятой практике. Мои слова не о Смолове, а о тактике постановки диагноза. Так бы сделал любой грамотный доктор, которым, безусловно, является Эдуард Безуглов.

- Если у футболиста надрыв, который возможен в таких случаях, это серьезно?

- Не дай бог. Если надрыв, то игрок выходит из строя надолго.

- Насколько долго?

- Может быть масса различных надрывов. Я не могу так давать оценку. Поймите, даже если есть небольшой надрыв - то любой рывок и ткань рвется. Из-за такого повреждения можно выбыть на срок от двух недель, например. Но будем верить, что все обойдется, Смолов выступит на чемпионате мира и порадует болельщиков сборной своей игрой. (Андрей СИЗЯКИН)