Уругвай досрочно обеспечил выход в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Уругвая досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 после победы над Саудовской Аравией (1:0).
Единственный мяч в этой игре забил Луис Суарес. Сборная Уругвая набрала шесть очков, как и сборная России. В матче последнего тура Россия и Уругвай определят победителя группы А. Россиян устроит ничья. Команды Саудовской Аравии и Египта вне зависимости от результата матча последнего тура покидают турнир.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная России (футбол)
- Луис Суарес
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)