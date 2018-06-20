Уругвай досрочно обеспечил выход в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Уругвая досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 после победы над Саудовской Аравией (1:0).

Единственный мяч в этой игре забил Луис Суарес. Сборная Уругвая набрала шесть очков, как и сборная России. В матче последнего тура Россия и Уругвай определят победителя группы А. Россиян устроит ничья. Команды Саудовской Аравии и Египта вне зависимости от результата матча последнего тура покидают турнир.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

Все о чемпионате мира по футболу-2018