20:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай досрочно обеспечил выход в плей-офф ЧМ-2018


Сборная Уругвая досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 после победы над Саудовской Аравией (1:0).

Единственный мяч в этой игре забил Луис Суарес. Сборная Уругвая набрала шесть очков, как и сборная России. В матче последнего тура Россия и Уругвай определят победителя группы А. Россиян устроит ничья. Команды Саудовской Аравии и Египта вне зависимости от результата матча последнего тура покидают турнир.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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