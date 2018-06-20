"Ты просто космос, Стас". Комментатор объяснил выбор песни после победы сборной России

Комментатор телеканала "Россия 1" Владимир Стогниенко рассказал, почему после матча группового турнира чемпионата мира Россия – Египет (3:1) поставил песню группы "Ленинград" "Ты просто космос, Стас". Напомним, что победа практически гарантировала подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная России никогда не добивалась такого результата в своей новейшей истории.

- Я ее слушал совершенно случайно в плеере, когда ехал на стадион, и подумал, что если бы мы выиграли, было бы круто такой вот саундтрек (поставить). Мысль появилась, разумеется, до матча, - цитирует Стогниенко "Говорит Москва". - А в момент, когда стало понятно, что мы выходим (в плей-офф), я вообще немножко вожжи (в смысле себя) отпустил во втором тайме, и как-то я так подумал, что это хорошая мысль. Ну и так все вышло.

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